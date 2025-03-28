Воронежские сурки-байбаки проснулись после зимней спячки

В естественной среде увидеть этих зверьков близко не так просто, поскольку они очень пугливые. Почувствовав опасность, они сразу убегают, при этом животные могут развивать скорость до 15 км/ч. Кроме того, у каждого сурка-байбака есть по несколько нор, в которых он прячется при виде незнакомцев.