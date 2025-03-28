Воронежские сурки-байбаки проснулись после зимней спячки

Проснувшихся после зимней спячки сурков-байбаков поймали объективы фотоловушек Ломовского природного ландшафтного парка в Воробьевском районе. Кадрами животных поделились сотрудники учреждения в группе во «ВКонтакте» в четверг, 27 марта.
Директор парка Василий Козлов отмечает, что сурки-байбаки чувствуют себя превосходно.
«Проснувшись, они первым делом начали искать пропитание, а первая зелень уже появилась. Также стали разминать мышцы — они играют, борются, радостно пересвистываются. Скоро у них начнется брачный сезон, будем надеяться, что сурчат в этом году будет много», — рассказывает Василий Козлов.
В естественной среде увидеть этих зверьков близко не так просто, поскольку они очень пугливые. Почувствовав опасность, они сразу убегают, при этом животные могут развивать скорость до 15 км/ч. Кроме того, у каждого сурка-байбака есть по несколько нор, в которых он прячется при виде незнакомцев.