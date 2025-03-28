Минобразования сказало о сроках приема в вузы и ссузы в 2025 году в Беларуси. Подробности рассказали в Министерстве образования, пишет Sputnik.by.
Согласно информации, первыми в 2025 году в вузы будут поступать абитуриенты на условиях целевой подготовки. Указано, что прием документов пройдет с 27 июня по 2 июля. Что касается, проведения внутренних экзаменов, то они состоятся в период с 4 по 10 июля. Целевиков намерены зачислить до 12 июля.
Отмечается, что число мест для целевиков станет точно известно до 1 мая, а на педагогические специальности — до 1 июня. Основные сроки приема в вузы начнется с 12 июля и завершится 3 августа.
Сообщается, что приемная кампания в учреждениях профессионально-технического образования начнется 15 июня и завершится 23 августа. Согласно законодательству, для неукомплектованных групп законодательством предусмотрен дополнительный набор до 15 сентября.
Так, на уровень среднего специального образования прием начнется 18 июля, а завершится 1 августа (для девятиклассников). Что касается одиннадцатиклассников, то для них кампания будет проходить до 6 августа. Подобное связано с тем, что некоторые из выпускников школ сначала будут подавать документы в вузы, а затем, если не пройдут по конкурсу, то смогут их подать в ссузы.
Тем временем белорусские вузы сокращают набор на платную форму в 2025 году.
Ранее Минобразования определило сроки проведения ЦТ и ЦЭ в 2025 году в Беларуси.
Кроме того, Минобразования сказало, кто может поступить без экзаменов в вузы Беларуси.