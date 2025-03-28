Минобразования сказало о сроках приема в вузы и ссузы в 2025 году в Беларуси

Так, на уровень среднего специального образования прием начнется 18 июля, а завершится 1 августа (для девятиклассников). Что касается одиннадцатиклассников, то для них кампания будет проходить до 6 августа. Подобное связано с тем, что некоторые из выпускников школ сначала будут подавать документы в вузы, а затем, если не пройдут по конкурсу, то смогут их подать в ссузы.