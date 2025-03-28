Экс-директор музея PERMM высказалась об уголовном деле в отношении неё

Экс-директор пермского музея PERMM Наиля Аллахвердиева высказалась об уголовном деле, которое было возбуждено в отношении неё в Перми, сообщает сайт журнала Forbes.
Речь идёт об уголовном деле, о котором стало известно 27 марта. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что по данным портала Properm.ru СУ СКР по Пермскому краю возбудило дело в отношении бывшего директора музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой. Причиной для этого стали три работы, которые выставлялись в учреждении, были внесены в его каталоги, которые опубликованы на сайте музея.
В частности, речь шла о работах «Голубые города» (художницы Татьяны Аношиной), «Paradisi» (художника Константина Звездочётова) и «Ангел с трубой» (художника Сергея Горшкова). Утверждается, что в этих экспонатах музея усматриваются признаки оскорбления чувств верующих. Позже Forbes сообщил, что ему удалось связаться с Аллахвердиевой и взять у неё комментарий. Как сообщает сайт журнала, бывший директор не знала об уголовном деле до появления публикаций СМИ. Издание сообщило, что после новостей адвокат Наили Аллахвердиевой планирует ознакомиться с материалами.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Наиля Аллахвердиева ушла с поста директора пермского музея современного искусства в декабре 2024 года. Осенью того же года в отношении неё был подан иск прокуратуры, которая подозревала женщину в конфликте интересов.