Экс-директор музея PERMM высказалась об уголовном деле в отношении неё

В частности, речь шла о работах «Голубые города» (художницы Татьяны Аношиной), «Paradisi» (художника Константина Звездочётова) и «Ангел с трубой» (художника Сергея Горшкова). Утверждается, что в этих экспонатах музея усматриваются признаки оскорбления чувств верующих. Позже Forbes сообщил, что ему удалось связаться с Аллахвердиевой и взять у неё комментарий. Как сообщает сайт журнала, бывший директор не знала об уголовном деле до появления публикаций СМИ. Издание сообщило, что после новостей адвокат Наили Аллахвердиевой планирует ознакомиться с материалами.