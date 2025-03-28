Мэр Омска Шелест заявил, что незаконным киоскам и рынкам не место в городе

Сегодня мэр города Сергей Шелест совместно с представителями городской и окружной администрации провел в Советском округе рейд по местам незаконной торговли. Были проинспектированы киоски и торговые павильоны, установленные без разрешительных документов. Ода из таких точек была обнаружена у «Кристалла», через несколько дней этот НКО будет вынесен.
«С начала года на штрафстоянку отправились уже 63 незаконных киоска. Предприниматели могут забрать свои павильоны, возместив городу затраты за их демонтаж и хранение, однако сотрудники департамента контроля будут строго следит за тем, чтобы торговая точка не возникла на прежнем месте», — пообещал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
Также глава города завил о том, что на городских улицах не должно быть палаточных рынков. Один из таких попался на глаза мэру у ДК «Малунцева».
«Подобной торговли тоже быть не должно. Если предприниматели, в том числе иногородние, хотят вести дела в Омске, для них есть все условия на муниципальных рынках, главное, иметь соответствующие документы», резюмировал глава города.
Теперь этот палаточный рынок возле Дома культуры тоже уберут. Соответствующее поручение дано главе Советского округа Сергею Финашину.
Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Омской области Виталий Хоценко запретил главам округов выдавать новые разрешения на установку НТО. Также с инициативой об ужесточении наказания за незаконное размещение НТО выступили депутаты Омского городского совета.