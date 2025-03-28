Мэр Омска Шелест заявил, что незаконным киоскам и рынкам не место в городе

«С начала года на штрафстоянку отправились уже 63 незаконных киоска. Предприниматели могут забрать свои павильоны, возместив городу затраты за их демонтаж и хранение, однако сотрудники департамента контроля будут строго следит за тем, чтобы торговая точка не возникла на прежнем месте», — пообещал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.