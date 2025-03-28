Главного редактора «Вечерних Ведомостей» задержали в третий раз

Об этом сообщается на сайте издания.
Ему грозит административный арест, по данным «Вечерних Ведомостей», за посты пятилетней давности в телеграм-канале «Владислав Постников». На данный момент у главного редактора нет доступа к каналу.
«Редакция считает, что “административная карусель” организована с целью давления на независимого журналиста», — сообщается на сайте «Вечерних Ведомостей».
Директор издания Гузель Аиткулова обратилась к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой обратить внимание на ситуацию «с преследованием главного редактора Владислава Постникова». Она просит его вмешаться в ситуацию.
«Нашего редактора в очередной раз пытаются арестовать по очевидно беспредельным поводам. Это посты в социальных сетях пятилетней и четырехлетней давности, которые уже удалены. Я прошу вас вмешаться в этот беспредел», — говорится в обращении Гузель Аиткуловой, которое размещено в телеграм-канале «Вечерних Ведомостей».
«МК-Урал» в начале марта писал, что на главного редактора «Вечерних Ведомостей» Владислава Постникова составили протокол по ст. 20.3 ч. 1 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).
«Меня подкараулили полицейские и доставляют в отдел, — написал Владислав Постников. — Очевидно, хотят за что-то напакостить, отправив под административный арест (статья предполагает до 15 суток)».