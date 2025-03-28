Главного редактора «Вечерних Ведомостей» задержали в третий раз

«Нашего редактора в очередной раз пытаются арестовать по очевидно беспредельным поводам. Это посты в социальных сетях пятилетней и четырехлетней давности, которые уже удалены. Я прошу вас вмешаться в этот беспредел», — говорится в обращении Гузель Аиткуловой, которое размещено в телеграм-канале «Вечерних Ведомостей».