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Популярные испанские оливки двух видов попали под запрет продаж в Беларуси

Госстандарт запретил продавать два вида испанских оливок в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Популярные испанские оливки двух видов попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Госстандарта.

Согласно информации, под запрет попали оливки зеленые фаршированные лососем от бренда Gusto. Производителем является Испания. При проверке в указанных оливках нашли незаявленную со стороны изготовителя пищевую добавку. Речь идет про консервант диоксид серы (Е220) в количестве 39,7±9,1 мг/кг.

Кроме того, под запретом оказались зеленые оливки без косточки от бренда ITLV, произведенные в Испании. В ведомстве отметили, что в данных оливках также был найден консервант — диоксид серы. Озвученную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 3 апреля.

Госстандарт запретил продавать два вида испанских оливок в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.

Ранее популярная замороженная овощная смесь из РФ попала под запрет продаж в Беларуси.

Тем временем в Беларуси запретили продавать ряд зарубежных продуктов.

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