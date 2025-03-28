Популярные испанские оливки двух видов попали под запрет продаж в Беларуси

Кроме того, под запретом оказались зеленые оливки без косточки от бренда ITLV, произведенные в Испании. В ведомстве отметили, что в данных оливках также был найден консервант — диоксид серы. Озвученную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 3 апреля.