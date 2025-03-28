Популярные испанские оливки двух видов попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Госстандарта.
Согласно информации, под запрет попали оливки зеленые фаршированные лососем от бренда Gusto. Производителем является Испания. При проверке в указанных оливках нашли незаявленную со стороны изготовителя пищевую добавку. Речь идет про консервант диоксид серы (Е220) в количестве 39,7±9,1 мг/кг.
Кроме того, под запретом оказались зеленые оливки без косточки от бренда ITLV, произведенные в Испании. В ведомстве отметили, что в данных оливках также был найден консервант — диоксид серы. Озвученную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 3 апреля.
Госстандарт запретил продавать два вида испанских оливок в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
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