Как изменилось население Беларуси за 2024 год

Год назад население было почти на 46,7 тыс. больше — в стране проживало 9 155 978 человек. Тогда за 2023 год число жителей страны уменьшилось на 44,6 тыс.
В том числе горожан в стране — 7 182 690, а жителей сельской местности — 1 926 590. За год это соотношение почти не изменилось.
В Минске в начале 2024 года проживали 1 992 862 человека, а на 1 января 2025-го — 1 996 730. За год население столицы выросло почти на 3,9 тыс. человек.
В Брестской области за год население сократилось на 8,7 тыс. человек, а в Витебской и Могилевской — на 9,8 тыс. Самое существенно сокращение зафиксировали в Гомельской области — на 10,6 тыс. В Минской области жителей стало меньше на 3,9 тыс., в Гродненской — на 7,7 тыс.