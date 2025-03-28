Как изменилось население Беларуси за 2024 год

В Брестской области за год население сократилось на 8,7 тыс. человек, а в Витебской и Могилевской — на 9,8 тыс. Самое существенно сокращение зафиксировали в Гомельской области — на 10,6 тыс. В Минской области жителей стало меньше на 3,9 тыс., в Гродненской — на 7,7 тыс.