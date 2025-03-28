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Какие ограничения для самокатов действуют в Нижнем Новгороде в 2025 году?

Рассказываем, какие ограничения для электросамокатов действуют в Нижнем Новгороде и нужно ли будет любителям СИМ в ближайшее время получать права.

Уже несколько лет одной из самых животрепещущих тем с наступлением теплой погоды становятся электросамокаты, а точнее опасная езда на них по городу. Портал «Живем в Нижнем» рассказывает об ограничениях, которые установили в Нижнем Новгороде для пользователей такого транспорта и изменениях, которые могут коснуться самокатчиков в 2025 году.

Где нельзя кататься на самокатах в 2025 году?

Нижегородские власти прислушались к многочисленным жалобам горожан на электросамокаты. В 2025 году был расширен список территорий, на которых введены ограничения на использование СИМ. В Нижнем Новгороде действуют два вида ограничений — полный запрет на использование и размещение самокатов и ограничение скорости.

Так, с 2025 года нельзя кататься на самокатах в парке у пакгаузов на Стрелке, ездить по Канавинскому мосту и автомобильной части метромоста. Кроме того, ограничения теперь действуют на площади Революции, в парке «Дубки» и на Молитовском мосту.

Новые ограничения появились и в историческом центре Нижнего Новгорода. Например, на электросамокатах нельзя передвигаться в парке имени Свердлова, на Большой Покровской от площади Минина до пересечения с Малой Покровской, на улице Театральной, на набережной Федоровского. Под запрет попала и одна из главных туристических улиц города — Рождественская. Пешеходы в приоритете оказались также на улице Кожевенной, Верхне-Волжской набережной, площади Максима Горького и Мызинском мосту.

В прошлом году ограничения на использование самокатов уже накладывались. Их запретили использовать в парке 1 Мая, на территории Нижегородского кремля, в парке «Швейцария», парке имени А. С. Пушкина.

На широком перечне других территорий в Нижнем Новгороде действуют ограничения по скорости.

Ограничение скорости движения до 10 км/час:

— центральный бульвар Автозаводского парка культуры и отдыха;

— парк «Станкозавода»;

— центральный бульвар Сормовского парка культуры и отдыха.

Ограничение скорости движения до 15 км/час:

— сквер за ДК «ГАЗ»;

— сквер на Мончегорской;

— детский сквер на проспекте Октября;

— тротуар вдоль Силикатного озера;

— сквер «Юбилейный»;

— сквер у кинотеатра «Москва»;

— площадь Минина и Пожарского;

— сквер Звездинский;

— площадь Народного единства;

— сквер Ковалихинский;

— сквер имени 1905 года;

— площадь Маркина;

— сквер имени Нестерова;

— парк 800-летия Нижнего Новгорода;

— парк имени Кулибина;

— Александровский сад;

— сквер 65-летия Победы;

— бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского»;

— Сормовский парк;

— Светлоярский парк.

Ограничение скорости до 20 км/час:

— сквер по проспекту Ильича;

— Волжская набережная;

— Нижне-Волжская набережная;

— лесопарк на Щелковском хуторе;

— сквер напротив бассейна «Дельфин»;

— территория от дома № 4 на улице Ефремова до дома № 103 на улице Культуры;

— Проспект 70 лет Октября от дома № 1 до дома № 3 на Телеграфной.

Нужно ли будет получать на самокат права?

Как рассказали в МВД России, в 2024 году произошло 3897 дорожно-транспортных происшествий, связанным с самокатами, гироскутерами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 47,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Нижнем Новгороде в прошлом году число аварий с электросамокатами увеличилось на 50% к уровню прошлого года. В результате пострадали более 240 человек, один погиб. Растущая аварийность, связанная с СИМ, заставляет власти искать новые способы регулирования этой сферы.

С 2023 года в ПДД есть правила движения средств индивидуальной мобильности. Для них введен ряд ограничений и установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ. Однако в скором времени требования к самокатчикам могут ужесточиться. Недавно в Минтрансе России рассказали о планах приравнять любителей электросамокатов к водителям транспортных средств. Таким образом, самокатчики обязаны будут соблюдать правила дорожного движения и нести ответственность наравне с водителями.

«Будет установлено более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом, при этом будет введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции», — рассказали в пресс-службе министерства транспорта РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Среди предложений также ограничение скорости самокатов до 10 км/час при приближении к пешеходам и запрет самокатчикам требовать пешеходов пропустить их, в том числе с использованием звуковых сигналов. Кроме того, если самокаты, например, приравняют к мопедам, то самокатчики не смогут ездить по тротуарам.

Возможным последствием грядущих изменений в правилах дорожного движения станет необходимость самокатчикам сдавать на права. Так, предложение об изменении законодательства в Госдуму также внес СКР. В Следственном комитете предлагают СИМ с мощностью до 0,25 кВт отнести к подкатегории транспортных средств М1, а самокаты с мощностью двигателя от 0,25 кВт до 4 кВт — к подкатегории М. И та и другая подкатегории предполагают получение водительских прав. Кроме того, дети младше 16 лет не смогут ездить на электросамокатах совсем, а достигшие 16 лет смогут управлять только маломощными СИМ.