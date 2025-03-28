Какие ограничения для самокатов действуют в Нижнем Новгороде в 2025 году?

Как рассказали в МВД России, в 2024 году произошло 3897 дорожно-транспортных происшествий, связанным с самокатами, гироскутерами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 47,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Нижнем Новгороде в прошлом году число аварий с электросамокатами увеличилось на 50% к уровню прошлого года. В результате пострадали более 240 человек, один погиб. Растущая аварийность, связанная с СИМ, заставляет власти искать новые способы регулирования этой сферы.