Какие ограничения для самокатов действуют в Нижнем Новгороде в 2025 году?

Уже несколько лет одной из самых животрепещущих тем с наступлением теплой погоды становятся электросамокаты, а точнее опасная езда на них по городу. Портал «Живем в Нижнем» рассказывает об ограничениях, которые установили в Нижнем Новгороде для пользователей такого транспорта и изменениях, которые могут коснуться самокатчиков в 2025 году.
Где нельзя кататься на самокатах в 2025 году?
Нижегородские власти прислушались к многочисленным жалобам горожан на электросамокаты. В 2025 году был расширен список территорий, на которых введены ограничения на использование СИМ. В Нижнем Новгороде действуют два вида ограничений — полный запрет на использование и размещение самокатов и ограничение скорости.
Так, с 2025 года нельзя кататься на самокатах в парке у пакгаузов на Стрелке, ездить по Канавинскому мосту и автомобильной части метромоста. Кроме того, ограничения теперь действуют на площади Революции, в парке «Дубки» и на Молитовском мосту.
Новые ограничения появились и в историческом центре Нижнего Новгорода. Например, на электросамокатах нельзя передвигаться в парке имени Свердлова, на Большой Покровской от площади Минина до пересечения с Малой Покровской, на улице Театральной, на набережной Федоровского. Под запрет попала и одна из главных туристических улиц города — Рождественская. Пешеходы в приоритете оказались также на улице Кожевенной, Верхне-Волжской набережной, площади Максима Горького и Мызинском мосту.
В прошлом году ограничения на использование самокатов уже накладывались. Их запретили использовать в парке 1 Мая, на территории Нижегородского кремля, в парке «Швейцария», парке имени А. С. Пушкина.
На широком перечне других территорий в Нижнем Новгороде действуют ограничения по скорости.
Ограничение скорости движения до 10 км/час:
— центральный бульвар Автозаводского парка культуры и отдыха;
— парк «Станкозавода»;
— центральный бульвар Сормовского парка культуры и отдыха.
Ограничение скорости движения до 15 км/час:
— сквер за ДК «ГАЗ»;
— сквер на Мончегорской;
— детский сквер на проспекте Октября;
— тротуар вдоль Силикатного озера;
— сквер «Юбилейный»;
— сквер у кинотеатра «Москва»;
— площадь Минина и Пожарского;
— сквер Звездинский;
— площадь Народного единства;
— сквер Ковалихинский;
— сквер имени 1905 года;
— площадь Маркина;
— сквер имени Нестерова;
— парк 800-летия Нижнего Новгорода;
— парк имени Кулибина;
— Александровский сад;
— сквер 65-летия Победы;
— бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского»;
— Сормовский парк;
— Светлоярский парк.
Ограничение скорости до 20 км/час:
— сквер по проспекту Ильича;
— Волжская набережная;
— Нижне-Волжская набережная;
— лесопарк на Щелковском хуторе;
— сквер напротив бассейна «Дельфин»;
— территория от дома № 4 на улице Ефремова до дома № 103 на улице Культуры;
— Проспект 70 лет Октября от дома № 1 до дома № 3 на Телеграфной.
Нужно ли будет получать на самокат права?
Как рассказали в МВД России, в 2024 году произошло 3897 дорожно-транспортных происшествий, связанным с самокатами, гироскутерами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 47,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Нижнем Новгороде в прошлом году число аварий с электросамокатами увеличилось на 50% к уровню прошлого года. В результате пострадали более 240 человек, один погиб. Растущая аварийность, связанная с СИМ, заставляет власти искать новые способы регулирования этой сферы.
С 2023 года в ПДД есть правила движения средств индивидуальной мобильности. Для них введен ряд ограничений и установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ. Однако в скором времени требования к самокатчикам могут ужесточиться. Недавно в Минтрансе России рассказали о планах приравнять любителей электросамокатов к водителям транспортных средств. Таким образом, самокатчики обязаны будут соблюдать правила дорожного движения и нести ответственность наравне с водителями.
«Будет установлено более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом, при этом будет введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции», — рассказали в пресс-службе министерства транспорта РФ (цитата по «Интерфаксу»).
Среди предложений также ограничение скорости самокатов до 10 км/час при приближении к пешеходам и запрет самокатчикам требовать пешеходов пропустить их, в том числе с использованием звуковых сигналов. Кроме того, если самокаты, например, приравняют к мопедам, то самокатчики не смогут ездить по тротуарам.
Возможным последствием грядущих изменений в правилах дорожного движения станет необходимость самокатчикам сдавать на права. Так, предложение об изменении законодательства в Госдуму также внес СКР. В Следственном комитете предлагают СИМ с мощностью до 0,25 кВт отнести к подкатегории транспортных средств М1, а самокаты с мощностью двигателя от 0,25 кВт до 4 кВт — к подкатегории М. И та и другая подкатегории предполагают получение водительских прав. Кроме того, дети младше 16 лет не смогут ездить на электросамокатах совсем, а достигшие 16 лет смогут управлять только маломощными СИМ.