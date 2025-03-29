Кроссворд на 29 марта 2025

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29 марта отмечаем Международный день русалки — праздник загадочных существ, воспетых в мифах и легендах. Их изображения встречаются на старинных картах, в живописи и даже в научных экспедициях прошлого. Проверьте свои знания о русалках, разгадав наш кроссворд.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.