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Кроссворд на 29 марта 2025

29 марта отмечаем Международный день русалки — праздник загадочных существ, воспетых в мифах и легендах. Их изображения встречаются на старинных картах, в живописи и даже в научных экспедициях прошлого. Проверьте свои знания о русалках, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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