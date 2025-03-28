Детские мышцы научились лечить при помощи игры

По словам Наумова, устройство уже «хорошо работает», однако он планирует внести в него дополнительные функции. «Надеюсь в скором времени подать заявку на патент, чтобы как можно скорее моя разработка попала в клинику и помогла детям быстрее и эффективнее пройти реабилитацию», — добавил студент.