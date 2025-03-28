Детские мышцы научились лечить при помощи игры

В Институте компьютерных наук НИТУ МИСИС создали программно-аппаратный комплекс «ЛИС» для реабилитации мышечных функций у детей. Теперь они смогут лечиться при помощи компьютерной игры. Об этом пишет Naked Science.
Новый прибор считывает показатели напряжения мышц и передает их на компьютер, на котором обрабатывается информация. Ребенок, двигаясь, управляет персонажем на экране.
Лечебно-игровая система («ЛИС») помогает врачам отслеживать прогресс ребенка и получать график мышечной активности в реальном времени. А игровой момент вовлекает детей в процесс реабилитации и разработки мышечных функций. Устройство устроено просто, поэтому его можно использовать, не имея специализированных навыков.
Прототип устройства впервые создал студент первого курса Института компьютерных наук НИТУ МИСИС Владимир Наумов еще будучи школьником в рамках научно-образовательной смены в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» (Липецкая область).
В университете Наумов улучшил алгоритмы фильтрации сигнала датчиков, провел обучение модели искусственного интеллекта для оптимизации работы устройства с различными физическими характеристиками.
По словам Наумова, устройство уже «хорошо работает», однако он планирует внести в него дополнительные функции. «Надеюсь в скором времени подать заявку на патент, чтобы как можно скорее моя разработка попала в клинику и помогла детям быстрее и эффективнее пройти реабилитацию», — добавил студент.
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