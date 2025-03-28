В Иркутске усилят видеонаблюдение на мемориалах к 9 Мая

К празднованию Дня Победы в Иркутске установят 132 новые камеры видеонаблюдения. Основная часть — 65 устройств — появится на четырех ключевых мемориальных объектах: у Вечного огня, памятников Маршалу Жукову и иркутянам-воинам, а также у легендарной «Катюши» в микрорайоне Зеленом. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Всего 2025 году в Иркутске появится 132 новых технических средства высокого разрешения. Это необходимо для обеспечения безопасности наших граждан и сохранности муниципального имущества. К сожалению, мы часто сталкиваемся с вандальными действиями на общественных пространствах. И с помощью камер видеонаблюдения полиции проще установить виновных, — отметил мэр Руслан Болотов.
Еще 67 камер разместят в популярных общественных местах: у КДЦ «Россия», на бульваре Рябикова, площади Академгородка и возле Знаменского монастыря. Монтаж начнется уже в первой половине апреля, когда будут заключены все необходимые контракты с подрядчиками.
Все новые устройства подключат к единому городскому центру видеонаблюдения, где операторы смогут круглосуточно контролировать обстановку.