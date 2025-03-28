В Иркутске усилят видеонаблюдение на мемориалах к 9 Мая

— Всего 2025 году в Иркутске появится 132 новых технических средства высокого разрешения. Это необходимо для обеспечения безопасности наших граждан и сохранности муниципального имущества. К сожалению, мы часто сталкиваемся с вандальными действиями на общественных пространствах. И с помощью камер видеонаблюдения полиции проще установить виновных, — отметил мэр Руслан Болотов.