Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья

«Если воду дадут, сейчас скажу два слова. Я хотел, наверное, попросить прощения у всех, кого, не дай бог, наверное, обидел словом или недоделал те дела, которые надо было доделать. Но искренне верю, что Евгений Александрович (Солнцев — ред.) доделает, дорешает Ну, и регион будет с вашей поддержкой развиваться и процветать», — сказал Паслер под громкие аплодисменты присутствующих.