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Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья

Паслер попросил прощения на представлении врио губернатора Оренбуржья.

Источник: © РИА Новости

УФА, 28 мар — РИА Новости. Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер на представлении нового руководителя региона Евгения Солнцева говорил эмоционально, расплакался и попросил прощения, «если кото-то обидел или что-то не доделал».

В пятницу полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил правительству Оренбургской области временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Солнцева. Правительство региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» организовало трансляцию мероприятия.

Паслер рассказал, что сделано властями за 6 лет его руководства и поблагодарил жителей Оренбуржья за самоотверженный труд и поддержку.

В конце речи он запнулся, справляясь со слезами, попросил воды и эмоционально извинился.

«Если воду дадут, сейчас скажу два слова. Я хотел, наверное, попросить прощения у всех, кого, не дай бог, наверное, обидел словом или недоделал те дела, которые надо было доделать. Но искренне верю, что Евгений Александрович (Солнцев — ред.) доделает, дорешает Ну, и регион будет с вашей поддержкой развиваться и процветать», — сказал Паслер под громкие аплодисменты присутствующих.

Ранее губернатор Оренбургской области Паслер написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Президент РФ назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

Паслер руководил Оренбургской областью с 2019 года.