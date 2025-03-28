Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья

УФА, 28 мар — РИА Новости. Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер на представлении нового руководителя региона Евгения Солнцева говорил эмоционально, расплакался и попросил прощения, «если кото-то обидел или что-то не доделал».
В пятницу полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил правительству Оренбургской области временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Солнцева. Правительство региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» организовало трансляцию мероприятия.
Паслер рассказал, что сделано властями за 6 лет его руководства и поблагодарил жителей Оренбуржья за самоотверженный труд и поддержку.
В конце речи он запнулся, справляясь со слезами, попросил воды и эмоционально извинился.
«Если воду дадут, сейчас скажу два слова. Я хотел, наверное, попросить прощения у всех, кого, не дай бог, наверное, обидел словом или недоделал те дела, которые надо было доделать. Но искренне верю, что Евгений Александрович (Солнцев — ред.) доделает, дорешает Ну, и регион будет с вашей поддержкой развиваться и процветать», — сказал Паслер под громкие аплодисменты присутствующих.
Ранее губернатор Оренбургской области Паслер написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Президент РФ назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.
Паслер руководил Оренбургской областью с 2019 года.