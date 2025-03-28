В Воронежской области отремонтируют пять железнодорожных перегонов

В Воронеже до конца 2025 года отремонтируют пять железнодорожных перегонов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.
Работы уже стартовали на перегоне Россошь — Райновская. Там начали менять старую рельсошпальную решетку на новую. Также на перегоне выправят путь, его сделают бесстыковым.
Также до конца года должны отремонтировать перегоны Придача — Масловка; Колено — Некрылово; Новохоперск — Половцево и Придонская — Икорец.
Результатом работ должно стать повышение скорости доставки грузов и меньшее время, проведенное в пути пассажирами поездов.