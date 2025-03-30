Ответы на кроссворд от 29 марта 2025: интересные факты про Международный день русалки

Ответы
По горизонтали:
1. Святки
Зеленые святки — время празднования наступления лета и прощания с весной. У русских этим названием часто обозначали неделю перед Троицей. Согласно народным поверьям, русалки, всю зиму живущие в реках, именно на Зеленые святки выходят на сушу, где и проводят лето. «Русальная неделя» была временем, когда русалки свободно разгуливали по полям, качались на деревьях и могли быть опасны для людей, подстерегая их и увлекая в воду или защекотывая до смерти.
2. Уотерхаус
Джон Уотерхаус, английский живописец, известен своими женскими образами, вдохновленными мифологией и литературой. Наибольший резонанс вызвала его картина «Одиссей и сирены» из-за необычного изображения сирен. В отличие от ожидаемых викторианским обществом нимф, похожих на русалок, Уотерхаус изобразил их как птицеподобных существ с женскими головами.
3. Дуб
Согласно народным поверьям, русалки живут в лесу на высоких деревьях, таких как дубы или липы, где любят качаться и днем, и ночью. Они тщательно скрывают свои следы на берегу, стараясь зарыть песок и загладить их. В сосновых борах часто встречаются места без травы вокруг деревьев: считается, что там русалки водят хороводы и вытаптывают круги.
4. Нинге
Нинге — существо из японской мифологии, часто переводится как «русалка». Оно имеет рыбоподобное тело, человеческое лицо, обезьяний рот с мелкими зубами, золотистую чешую и рыбий хвост. Его тихий голос напоминает пение жаворонка или звук флейты. Несмотря на то, что мясо нинге дарит вечную жизнь, его поимка считалась дурным знаком, предвещающим штормы и несчастья, поэтому рыбаки старались отпускать этих существ на волю. Нинге, выброшенный на берег, считался предвестником войны или катастрофы.
5. Волосы
Главной и общей приметой русалок являются длинные распущенные волосы. В народном сознании это контрастирует с представлениями о крестьянской девушке, для которой простоволосость в быту считалась недопустимой. Неслучайно возникла поговорка: «Ходит как русалка» — так называли нечесаную, неряшливую девушку.
По вертикали:
1. Сирена
Греческие сирены, прославившиеся своим соблазнительным пением, сперва изображались как птицы с женскими лицами. Со временем их облик трансформировался в образ женщины с рыбьим хвостом. Согласно мифам, сирены своим пением губили моряков, заманивая их к скалам. Из-за этого сирены стали символом надвигающейся смерти для мореплавателей.
2. Гудзон
В своем корабельном журнале Генри Гудзон зафиксировал свидетельство двух матросов, Томаса Хилса и Роберта Райнара. 15 июня 1608 года, во время плавания у берегов Нового Света, они заявили, что видели Морскую деву. Согласно их описанию, верхняя часть ее тела, от пупка и выше, напоминала женскую: белая кожа, длинные черные волосы, а нижняя часть — хвост дельфина.
3. Дева
В поздней русской культуре, под влиянием западной литературы и кинематографа, произошло смешение образов морской девы и традиционной славянской русалки. Если западные морские девы обычно изображались с рыбьим хвостом, то славянские русалки, в отличие от них, имели человеческий облик и ходили на двух ногах. Эта разница отражена и в англоязычной терминологии: для славянских русалок используется слово «rusalka», а для морских дев — «mermaid».
4. Дух
Согласно академическому словарю «Славянские древности» (под редакцией Л. Н. Виноградовой), русалка — зловредный дух, чаще всего появляющийся летом в облике длинноволосой женщины. Ее можно встретить в полях, лесах или у воды, где она может защекотать жертву до смерти или утопить. Восточнославянское название «русалка» имеет связь с древнерусским языческим праздником русалии, отмечаемым весной.
5. Хвост
Известны случаи изготовления фальшивых русалок путем сшивания частей обезьян и рыб. Одна такая подделка, как утверждают, датируется XVII веком. Шоумен Ф. Т. Барнум также зарабатывал на демонстрации поддельного трупа русалки. Натуралист Фрэнсис Бакленд, исследовав одно из таких чучел, обнаружил, что оно состояло из головы и туловища обезьяны, искусно соединенных с рыбьим хвостом трески или мерлана.
Интересный факт о русалках:
- Существовало поверье, что во время Русальной недели, когда русалки бродят по лесам, при случайной встрече с ними следовало бросить платок или часть одежды, например, рукав от платья. Считалось, что русалки похищают у женщин, заснувших без молитвы, нитки, холсты, одежду и пищу, а также выбирают себе любовников из их мужей. Стремясь обзавестись одеждой, русалки по ночам приближались к баням, где прядильщицы иногда оставляли пряжу, чтобы напрясть себе ниток.
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