Ответы на кроссворд от 29 марта 2025: интересные факты про Международный день русалки

1. Святки

Зеленые святки — время празднования наступления лета и прощания с весной. У русских этим названием часто обозначали неделю перед Троицей. Согласно народным поверьям, русалки, всю зиму живущие в реках, именно на Зеленые святки выходят на сушу, где и проводят лето. «Русальная неделя» была временем, когда русалки свободно разгуливали по полям, качались на деревьях и могли быть опасны для людей, подстерегая их и увлекая в воду или защекотывая до смерти.