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Белоруска Арина Соболенко сыграет в финале турнира в Майами с Пегулой из США

Белорусская теннисистка Соболенко сыграет с американкой Пегулой в финале турнира в Майами.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко сыграет в финале турнира WTA 1000 в Майами с Джессикой Пегулой из США.

Американская теннисистка в полуфинале смогла обыграть представительницу Филиппин Александру Эалу со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3. Встреча спортсменок длилась 2 часа 26 минут. Вместе с тем Соболенко в полуфинале турнира обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:2 (подробнее — здесь). В финале турнира в Майами белоруска будет играть против американки.

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