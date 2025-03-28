Юрий Слюсарь предложил продлить улицу Орбитальную в Ростове-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил необходимость продления улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону. Новая дорога должна соединить расширенную улицу Вавилова и СЖМ.
— Орбитальную надо делать. Проект на ее строительство готов. Необходимо заложить деньги в бюджет. Работы должны начаться в следующем году, — поставил задачу министерству транспорта и администрации города Юрий Слюсарь.
Строительство дороги на Орбитальной рассчитано на три года. Стоимость работ, по предварительной оценке, составит 4,5 млрд рублей.
Напомним, сейчас продолжаются работы по реконструкции улицы Вавилова. Проект включает не только расширение дороги до четырех полос на протяжении почти 3,5 км, но и создание развязки на пересечении с улицей Особенной и проспектом Королева. В рамках этой работы также должны провести перекладку всех коммуникаций.
Стоимость масштабного проекта — более 8 млрд рублей. К этому моменту техническая готовность объекта превышает 50%. Завершение работ по контракту — 1 декабря 2025 года.