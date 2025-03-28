Юрий Слюсарь предложил продлить улицу Орбитальную в Ростове-на-Дону

Напомним, сейчас продолжаются работы по реконструкции улицы Вавилова. Проект включает не только расширение дороги до четырех полос на протяжении почти 3,5 км, но и создание развязки на пересечении с улицей Особенной и проспектом Королева. В рамках этой работы также должны провести перекладку всех коммуникаций.