В Самарской области определили лучших врачей за 2024 год

Конкурс проводится с 2017 года в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Самарской области» в целях поддержки и закрепления кадров в первичном звене здравоохранения, а также повышения престижа профессии медицинского работника и мотивации врачей.
На первом этапе определяют лучших врачей в учреждениях здравоохранения региона, а на втором — конкурсная комиссия определяет среди них победителей по трем номинациям: «Лучший врач-терапевт Самарской области», «Лучший врач-педиатр Самарской области», «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях».
В номинации «Лучший врач-терапевт Самарской области»:
I место — Сиганова Анжелика Валерьевна — врач-терапевт участковый Самарской городской больницы № 4.
II место — Соколова Елена Александровна — врач-терапевт участковый Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
III место — Петросян Асмик Ашотовна — врач общей практики (семейный врач) Кинель-Черкасской центральной районной больницы.
В номинации «Лучший врач-педиатр Самарской области»:
I место — Яворович Людмила Яковлевна — врач-педиатр участковый Самарской городской поликлиники № 3.
II место — Ишина Елена Ивановна — врач-педиатр участковый Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14.
III место — Каминская Тамара Александровна — врач-педиатр участковый Сызранской центральной городской и районной больницы.
В номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»:
I место — Тихонова Елена Владимировна — врач-акушер-гинеколог Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
II место — Кривошеева Татьяна Викторовна — врач-акушер-гинеколог Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района.
III место — Демьянова Светлана Владимировна -врач-акушер-гинеколог Самарской городской клинической поликлиники № 15 Промышленного района.
Руководитель ведомства подчеркнул важность проведения конкурса среди специалистов амбулаторного звена. Он позволит повысить мотивацию работников отрасли к постоянному саморазвитию и внедрению инновационных практик.
«Выражаю особые слова благодарности всем, кто принял участие и зарекомендовал себя грамотным, квалифицированным и ответственным специалистом. Все участники четко выполняют свои функциональные обязанности, а также принимают активное участие в общественной жизни коллектива. Желаю не останавливаться в достигнутых успехах и совершенствоваться в профессии», — отметил Андрей Орлов.