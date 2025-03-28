В Самарской области определили лучших врачей за 2024 год

«Выражаю особые слова благодарности всем, кто принял участие и зарекомендовал себя грамотным, квалифицированным и ответственным специалистом. Все участники четко выполняют свои функциональные обязанности, а также принимают активное участие в общественной жизни коллектива. Желаю не останавливаться в достигнутых успехах и совершенствоваться в профессии», — отметил Андрей Орлов.