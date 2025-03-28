В пострадавших от землетрясения Мьянме и Таиланде находятся тысячи туристов из РФ

«Я сейчас на севере Таиланда, в 500 километрах от эпицентра. Тут толчки ощущались достаточно сильно. Одноэтажные постройки шатались. Повреждений нет или пока об этом не сообщается. Не испугались, не первое мое землетрясение. Были в доме, он как раз начал шататься. Просто вышли из него, посмотреть обстановку», — подчеркнул мужчина.