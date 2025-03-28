«Один покупатель забрал 125 литров березового сока, точки торгуют до темноты». В Минске ажиотажный спрос на березовый сок

Можно расплатиться наличными и по карте, продают сразу в нескольких местах. Цена — 50 копеек за литр (в лесничествах и того дешевле), тогда как в магазине березовый сок стоит около 3 рублей. Минлесхоз говорит об ажиотажном спросе со стороны минчан на сезонную продукцию, березовый сок, и утверждает, что были к нему готовы.
За 27 марта только на одной торговой точке по Тимирязева, 118 продали более 17 тонн сока. Работают до последнего покупателя: не закрываются в 19 часов, а уходят, бывает, и после 20 часов.
В точке продажи сока по ул. Багратиона, 70 людей 28 марта было в разы больше, чем на Тимирязева, 118, но назвать критической очередь нельзя. Берут помногу, бывает и по 25 пятилитровых баллонов, а это 125 литров.
Возле ТЦ «Титан» на Юго-Западе соком стал торговать Столбцовский лесхоз, но установил время работы с 14 до 18 часов и попал под критику министра лесного хозяйства Александра Кулика, который сказал, что начинать торговлю надо минимум с 11 часов утра.
Министр лесного хозяйства Александр Кулик предупредил руководителей лесхозов о персональной ответственности за организацию работы в период реализации березового сока.
Напомним, минчане уже несколько дней выстраиваются в очереди за березовым соком, начинали с 6 ежедневных тонн, дошли до 17−20 тонн в день. Всего в Минске торговать соком обещали на шести площадках (здесь подробнее).
Мы писали, что новый глава Нацбанка Роман Головченко сделал заявление о долларах в Беларуси (подробнее здесь).