«Один покупатель забрал 125 литров березового сока, точки торгуют до темноты». В Минске ажиотажный спрос на березовый сок

Можно расплатиться наличными и по карте, продают сразу в нескольких местах. Цена — 50 копеек за литр (в лесничествах и того дешевле), тогда как в магазине березовый сок стоит около 3 рублей. Минлесхоз говорит об ажиотажном спросе со стороны минчан на сезонную продукцию, березовый сок, и утверждает, что были к нему готовы.