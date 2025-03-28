Зачем в Алматы газоны «красят в зеленый», объяснили в акимате

По данным акимата Бостандыкского района, проводится работа по озеленению зеленых зон между проезжей частью и тротуаром на участках улиц Жарокова, Жандосова, Сатпаева, пр. аль-Фараби.
«Для озеленения используется метод гидропосева. Гидропосев — способ посева семян газонной травы при помощи гидросеялки. Создается смесь из семян, мульчирующего материала (как правило, мульча на основе древесных волокон или целлюлозы, редко — опилки, солома) с природным красителем зеленого цвета, гидрогеля, закрепителя, синтетических волокон, улучшителей почвы и удобрений», — пояснили в акимате.
Там отмечают, что эта современная технология озеленения позволяет высадить траву на неровной местности и в больших объемах. Таким способом озеленяются городские парки и скверы.
«Весенний гидропосев позволяет воспользоваться обильными осадками и умеренными температурами для посадки семян без стрессов, характерных для летних условий», — резюмировали в акимате.