Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зачем в Алматы газоны «красят в зеленый», объяснили в акимате

В социальных сетях распространили фотографии с газонами в Алматы, которые внезапно стали зелеными, но не из-за прорезавшейся травы, а какого-то покрытия, похожего на распыленную краску. В акимате объяснили, что это, сообщает Zakon.kz.

Источник: акимат Алматы

По данным акимата Бостандыкского района, проводится работа по озеленению зеленых зон между проезжей частью и тротуаром на участках улиц Жарокова, Жандосова, Сатпаева, пр. аль-Фараби.

«Для озеленения используется метод гидропосева. Гидропосев — способ посева семян газонной травы при помощи гидросеялки. Создается смесь из семян, мульчирующего материала (как правило, мульча на основе древесных волокон или целлюлозы, редко — опилки, солома) с природным красителем зеленого цвета, гидрогеля, закрепителя, синтетических волокон, улучшителей почвы и удобрений», — пояснили в акимате.

Там отмечают, что эта современная технология озеленения позволяет высадить траву на неровной местности и в больших объемах. Таким способом озеленяются городские парки и скверы.

«Весенний гидропосев позволяет воспользоваться обильными осадками и умеренными температурами для посадки семян без стрессов, характерных для летних условий», — резюмировали в акимате.