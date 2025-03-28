В Ростове разыскали 12-летнего мальчика, потерявшегося несколько дней назад

Изначально о пропаже ребенка заявила 50-летняя мать мальчика. Женщина пришла в отдел полиции и рассказала, что ее сын ушел из дома, а самостоятельные поиски не дают результатов. После этого ориентировку на ребенка передали всем патрульным нарядам, в итоге ситуация завершилась благополучно.