В Ростове разыскали 12-летнего мальчика, потерявшегося несколько дней назад

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции разыскали и вернули домой 12-летнего мальчика, пропавшего 25 марта. Об этом сообщает группа по связям со СМИ управления МВД России по городу Ростову-на-Дону.
— Ребенка обнаружили в одном из компьютерных клубов города. Инспекторы по делам несовершеннолетних уже провели профилактическую беседу с семьей, — отмечают в полиции.
Изначально о пропаже ребенка заявила 50-летняя мать мальчика. Женщина пришла в отдел полиции и рассказала, что ее сын ушел из дома, а самостоятельные поиски не дают результатов. После этого ориентировку на ребенка передали всем патрульным нарядам, в итоге ситуация завершилась благополучно.