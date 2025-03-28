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В Калининградский залив успешно выпущена молодь угря

В акваторию Калининградского залива Балтийского моря успешно осуществлена масштабная акция по восстановлению популяции угря.

Источник: Янтарный край

27 марта 2025 года специалисты выпустили 400000 подрощенных особей угря, каждая из которых весит более 5 граммов.

На церемонии присутствовал руководитель Западно-Балтийского ТУ Росрыболовства Снежана Котюх, а сам процесс выпуска контролировала специальная комиссия по надзору за воспроизводством водных биоресурсов.

Исторически угорь занимал важное место в рыбном промысле региона, где ежегодные уловы достигали 180 тонн. Однако чрезмерная добыча взрослых особей и личинок, а также появление плотин на путях миграции привели к значительному сокращению популяции.

Искусственное воспроизводство угря — это приоритетное государственное направление по восстановлению популяции особо ценных видов рыб в водоёмах Калининградской области.

Данный выпуск молоди — важный этап в реализации программы по восстановлению промысловых запасов угря в регионе.