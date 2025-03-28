В Новосибирской области хотят ввести особый противопожарный режим с 15 апреля

Подготовительные мероприятия уже активно ведутся во всех районах области. С 20 по 25 марта на базе пожарно-спасательных подразделений прошли обучение свыше 1400 специалистов, которые в ближайшие месяцы будут задействованы в работе по предотвращению и ликвидации ландшафтных пожаров. Их задача — не только оперативное реагирование на уже возникшие очаги возгорания, но и профилактическая работа по недопущению распространения огня.