В Новосибирской области хотят ввести особый противопожарный режим с 15 апреля

Новосибирской области готовятся к введению особого противопожарного режима. Предварительной датой его старта назначено 15 апреля, однако окончательное решение будет приниматься с учетом фактических погодных условий.
Как пояснили в региональном управлении МЧС, сроки могут быть скорректированы, если температурный режим или другие природные факторы потребуют более раннего введения ограничительных мер.
Начальник Главного управления МЧС России Алексей Кветков напомнил ТАСС, что предыдущий год оказался относительно благополучным в плане количества и масштабов возгораний. Однако это не означает, что в текущем сезоне ситуация повторится — специалисты предупреждают о необходимости повышенной готовности всех служб и населения.
Подготовительные мероприятия уже активно ведутся во всех районах области. С 20 по 25 марта на базе пожарно-спасательных подразделений прошли обучение свыше 1400 специалистов, которые в ближайшие месяцы будут задействованы в работе по предотвращению и ликвидации ландшафтных пожаров. Их задача — не только оперативное реагирование на уже возникшие очаги возгорания, но и профилактическая работа по недопущению распространения огня.
Особое внимание в этом году уделяется техническому оснащению противопожарных служб. В регионе сформирована специальная группировка беспилотных летательных аппаратов, которые будут выполнять несколько важных функций. Квадрокоптеры позволят выявлять даже небольшие очаги возгорания в труднодоступных местах, а также помогут отслеживать передвижение подозрительных лиц, которые могут быть причастны к умышленным поджогам.