В Уфе официально открылся сезон самокатов.

Уже сегодня зафиксирован случай езды на самокате более одного человека. Сервис кикшеринга нашел владельца аккаунта, с которого был арендован данный самокат. Теперь аккаунт заблокирован, а его владелец оштрафован на 5 тысяч рублей — это размер санкции, прописанный в пользовательском соглашении.