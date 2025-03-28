В Уфе официально открылся сезон самокатов, сообщает управление транспорта и связи мэрии города.
Власти напоминают о необходимости соблюдения правил эксплуатации самокатов. Они являются залогом безопасности, а нарушение правил может привести к штрафам.
Уже сегодня зафиксирован случай езды на самокате более одного человека. Сервис кикшеринга нашел владельца аккаунта, с которого был арендован данный самокат. Теперь аккаунт заблокирован, а его владелец оштрафован на 5 тысяч рублей — это размер санкции, прописанный в пользовательском соглашении.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе электросамокатчикам запретили ездить на кладбищах и в промзонах. Кроме того, журналистам Башкирии предложили «жестко» освещать ДТП с гибелью юных питбайкеров. Между тем в ГАИ Башкирии предложили ужесточить санкции для родителей юных водителей СИМ.