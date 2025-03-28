Особый противопожарный режим введут в Ростовской области с 30 апреля

С 30 апреля 2025 года в Ростовской области введут особый противопожарный режим. Об этом в пресс-центре агентства «Интерфакс» сообщил заместитель губернатора региона Сергей Бодряков.
Чиновник напомнил, что особый противопожарный режим предполагает дополнительные требования к безопасности. В частности, на всей территории региона нельзя будет разводить костры, сжигать мусор и проводить пал сухой растительности.
— 17 апреля в рамках подготовки к особому противопожарному режиму состоятся пожарно-тактические учения в Усть-Донецком районе Дона, — добавил Сергей Бодряков.
Напомним, пожароопасный сезон в донских леса начался уже с 24 марта, однако по всему региону он начнет действовать с 7 апреля. Сергей Бодряков отметил, что с апреля по сентябрь 2025 года в Ростовской области ожидаются 4 и 5 классы пожарной опасности.