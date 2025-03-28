Особый противопожарный режим введут в Ростовской области с 30 апреля

Напомним, пожароопасный сезон в донских леса начался уже с 24 марта, однако по всему региону он начнет действовать с 7 апреля. Сергей Бодряков отметил, что с апреля по сентябрь 2025 года в Ростовской области ожидаются 4 и 5 классы пожарной опасности.