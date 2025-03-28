Министр образования Красноярского края написала ЕГЭ

Взрослые участники эксперимента испытали весь спектр экзаменационных процедур: от формальной регистрации и сдачи гаджетов до прохождения контрольных мероприятий с использованием технических средств. Завершающим этапом стало непосредственное выполнение математических заданий, полностью соответствующих реальным экзаменационным вариантам для одиннадцатиклассников.