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Министр образования Красноярского края написала ЕГЭ

Руководитель министерства образования Красноярского края Светлана Маковская совместно с семьями выпускников погрузилась в атмосферу выпускных испытаний, испробовав на себе ЕГЭ по математике базового уровня.

Взрослые участники эксперимента испытали весь спектр экзаменационных процедур: от формальной регистрации и сдачи гаджетов до прохождения контрольных мероприятий с использованием технических средств. Завершающим этапом стало непосредственное выполнение математических заданий, полностью соответствующих реальным экзаменационным вариантам для одиннадцатиклассников.

Данное событие состоялось в рамках федеральной инициативы «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», реализуемой согласно направлениям государственного нацпроекта «Молодежь и дети», нацеленного на повышение прозрачности системы итоговой аттестации.

Ранее названы даты выпускных и последних звонков в Красноярске.