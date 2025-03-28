Министр образования Красноярского края написала ЕГЭ

Взрослые участники эксперимента испытали весь спектр экзаменационных процедур: от формальной регистрации и сдачи гаджетов до прохождения контрольных мероприятий с использованием технических средств. Завершающим этапом стало непосредственное выполнение математических заданий, полностью соответствующих реальным экзаменационным вариантам для одиннадцатиклассников.
Данное событие состоялось в рамках федеральной инициативы «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», реализуемой согласно направлениям государственного нацпроекта «Молодежь и дети», нацеленного на повышение прозрачности системы итоговой аттестации.
Ранее названы даты выпускных и последних звонков в Красноярске.