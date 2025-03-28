В Курской области увековечат память Героя России Марата Тибилова

Также он выразил соболезнования родным и соратникам Тибилова. «Выражаю искренние соболезнование всем родным, близким и соратникам майора Тибилова. Скорблю вместе с вами. Его гибель — огромная потеря для всей нашей Родины, которой он остался верен до последнего вздоха», — добавил врио губернатора.