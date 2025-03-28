Главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников ушел от полиции и суда

Главный редактор «Вечерних ведомостей» не стал участвовать в оформлении протокола по своему делу. «КП-Екатеринбург» ранее писала, что 28 марта Владислав Постников был задержан на выходе из спецприемника Нижнего Тагила. Его должны были доставить в УМВД по Екатеринбургу, чтобы составить протокол по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций». Его решили наказать за посты, которые он делал в своем тг-канале.
Как рассказал «КП-Екатеринбург» его адвокат Георгий Краснов, называть «побегом» действия Постникова некорректно. По его словам, Владислав не был задержан и с 28 марта 11:30 дня является свободным человеком.
— Владислав не стал участвовать в оформлении протокола, потому что его официально не вызвали на него, — рассказывает Краснов. — Когда его в установленном порядке вызовут на составление протокола, тогда он явится. Протоколы доставления и задержания не составлялись.
В пресс-службе УМВД Екатеринбурга «КП-Екатеринбург» пообещали предоставить комментарий позднее.