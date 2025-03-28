Главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников ушел от полиции и суда

Главный редактор «Вечерних ведомостей» не стал участвовать в оформлении протокола по своему делу. «КП-Екатеринбург» ранее писала, что 28 марта Владислав Постников был задержан на выходе из спецприемника Нижнего Тагила. Его должны были доставить в УМВД по Екатеринбургу, чтобы составить протокол по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций». Его решили наказать за посты, которые он делал в своем тг-канале.