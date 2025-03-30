Кроссворд на 30 марта 2025

30 марта — день рождения Винсента Ван Гога, художника, который не дождался признания, но оставил миру бесценное наследие. «Звездная ночь», «Подсолнухи», «Автопортрет» — его картины знакомы каждому. Проверьте свои знания о его жизни и искусстве, разгадав наш кроссворд.