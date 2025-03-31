Ответы на кроссворд от 30 марта 2025: интересные факты про Винсента Ван Гога

По горизонтали:
1. Стиль
Творческие искания Ван Гога привели к зарождению постимпрессионизма — нового стиля, отрицавшего академические устои. На примере его картин можно видеть, как предметы, вроде стула или башмаков, хоть и сохраняют внешнее сходство с реальными, перестают быть их точной копией. Они становятся частью условного мира искусства, где художник преображает их, наделяя цветом, линиями и формами собственным, индивидуальным выражением чувств и мыслей.
2. Печаль
По воспоминаниям Тео, брата Ван Гога, последними словами художника были: «Печаль будет длиться вечно». Винсент ван Гог был похоронен в Овер-сюр-Уаз 30 июля в присутствии брата и нескольких друзей.
3. Подсолнухи
Винсент ван Гог создал два цикла картин под общим названием «Подсолнухи». Первый цикл, написанный в Париже в 1887 году, посвящен изображению лежащих цветов. Второй цикл, созданный годом позже в Арле, представляет собой букет подсолнухов в вазе. Две картины из парижской серии были приобретены другом Ван Гога, Полем Гогеном.
4. Гоген
Перспектива совместного творчества сблизила Ван Гога и Поля Гогена, когда последний приехал в Арль для обсуждения создания южной мастерской живописи. Но вскоре между ними возникли разногласия, вызванные как различиями в характерах, так и несовпадением художественных взглядов. В конце концов Гоген решил покинуть Арль. Вечером 23 декабря произошла ссора, обстоятельства которой до сих пор остаются неясными. Известно лишь, что Ван Гог набросился на Гогена с бритвой, но тому удалось избежать трагедии. В тот же вечер Ван Гог совершил акт самоискалечения, отрезав себе мочку уха, что стало свидетельством глубокого душевного расстройства.
По вертикали:
1. Суп
В Лондонской национальной галерее 14 октября 2022 года активистки группы Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Ван Гога «Подсолнухи» в знак протеста против топливной бедности и климатического кризиса. Во время акции одна из активисток, Фиби Пламмер, заявила, что топливо стало недоступным для многих голодных и замерзающих семей, которые не могут позволить себе даже банку супа. Группа опубликовала фотографию акции с вопросом: «Стоит ли искусство больше, чем жизнь? Больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Рост цен и климатический кризис обусловлены нефтью и газом».
2. Песня
Песня Дона Маклина «Vincent (Starry, Starry Night)» является данью уважения Винсенту ван Гогу. Название песни, начинающейся со слов «Starry Starry Night» («Звездная, звездная ночь»), отсылает к картине Ван Гога «Звездная ночь». Песня также содержит описания других работ художника.
3. Барг
Пособие Шарля Барга «Курс обучения рисунку» оказало значительное влияние на формирование художественных навыков Ван Гога. В 1880—1881 годах он тщательно копировал все литографии из этого пособия. В 1890 году он вновь обратился к этому материалу, однако на этот раз ограничился лишь выборочными копиями.
4. Ночь
«Звездная ночь» Ван Гога — одна из самых узнаваемых его работ. На картине изображен вид из окна его спальни в психиатрической больнице Сен-Реми-де-Прованс, на предрассветное небо и придуманную художником деревню. Астрофизик Нил Тайсон считает «Звездную ночь» первой картиной, где небо становится главным объектом изображения. Хотя Ван Гог называл ее по-разному — «звездное небо», «ночной этюд» или «ночной эффект» — современное название «Звездная ночь» закрепилось за ней после выставки в Роттердаме. Изначально, после смерти братьев, картину часто называли просто «Звезды», но после 1927 года название «Звездная ночь» стало общепринятым.
5. Тео
Тео ван Гог, брат Винсента ван Гога, был главным спонсором художника. С 1880 года он обеспечивал Винсента деньгами и материалами, позволяя тому заниматься живописью. При этом Тео, работавший продавцом картин, активно продвигал работы импрессионистов, таких как Моне и Дега. Несмотря на сложность отношений между братьями, поддерживаемых в основном благодаря постоянной переписке Тео, его вера в Винсента была непоколебима, но несмотря на все усилия, Тео так и не смог продать ни одной картины брата.
6. Ирисы
Картина «Ирисы» была написана Ван Гогом в 1889 году, в период его пребывания в лечебнице Святого Павла Мавзолийского близ Сен-Реми-де-Прованс, за год до смерти. Отличительной особенностью «Ирисов» является отсутствие высокой напряженности, которая была характерна для его более поздних работ. Ван Гог называл эту картину «громоотводом для моей болезни», подчеркивая ее терапевтический эффект и способность сдерживать его недуг через творчество.
Интересные факты о Винсенте Ван Гоге:
- Неумение изображать человеческую фигуру, вызванное отсутствием художественного образования, стало одной из ключевых особенностей стиля Ван Гога. Он начал изображать людей как неотъемлемую часть природы, лишенную грациозности, но полную жизни. Это же понимание он перенес и на пейзаж, выражая свое внутреннее восприятие природы через аналогию с человеком. Его слова «Когда рисуешь дерево, трактуй его как фигуру» отражают его художественное кредо.
- Фрэнсис Бэкон, британский художник, в 1957 году создал серию произведений, вдохновленных репродукцией картины Ван Гога «Художник на пути в Тараскон». Оригинал картины был уничтожен во время Второй мировой войны. Бэкон признавался, что его завораживало не только само изображение, которое он называл «навязчивым», но и образ Ван Гога, которого он видел «отчужденным лишним человеком», что перекликалось с его собственным ощущением мира.
- На Международном фестивале анимационного кино в Анси в июне 2017 года был представлен мультфильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» — первый в мире полнометражный анимационный фильм, созданный в технике масляной живописи. Каждый из 62 450 кадров выполнен в стиле Ван Гога. В главной роли снялся польский актер Роберт Гулачик.
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