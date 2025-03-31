Ответы на кроссворд от 30 марта 2025: интересные факты про Винсента Ван Гога

1. Суп

В Лондонской национальной галерее 14 октября 2022 года активистки группы Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Ван Гога «Подсолнухи» в знак протеста против топливной бедности и климатического кризиса. Во время акции одна из активисток, Фиби Пламмер, заявила, что топливо стало недоступным для многих голодных и замерзающих семей, которые не могут позволить себе даже банку супа. Группа опубликовала фотографию акции с вопросом: «Стоит ли искусство больше, чем жизнь? Больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Рост цен и климатический кризис обусловлены нефтью и газом».