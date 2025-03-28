В СПбПУ создали инновационный сплав для имплантатов, похожий на кость человека

Тантал — прочный, биосовместимый и нетоксичный, в отличие от того же алюминия, металл. Однако, чтобы добиться нужных свойств, ученым пришлось применить ячеистые структуры — специальные пористые формы, напоминающие костную ткань. Источником такого решения стали природные материалы — бамбук, волокна паучьего шелка и костная ткань человека. Так инженеры СПбПУ специально исследовали влияние объема добавки тантала к титану на механические характеристики — для опытов было изготовлено несколько образцов с различным содержанием тантала, которые прошли механические испытания на твердость, растяжение и сжатие.