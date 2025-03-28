Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банковские карты могут не работать в Беларуси 29 марта, в субботу

Сбой в работе банковских карт будет в Беларуси 29 марта.

Источник: Комсомольская правда

Банковские карты могут не работать в Беларуси 29 марта, в субботу. Об этом сообщает пресс-службе Банковского процессингового центра.

В организации обратили внимание, что 29 марта будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании Центра. В связи с этим с 02.30 до 05.00 вероятны кратковременные перерывы в обслуживании банковских карт, которые пользуются услугами центра.

Кроме того, банковские карты могут некорректно работать при проведении операций в торговых сетях, пунктах выдачи наличных, банкоматах, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра, а также в устройствах самообслуживания.

Кстати, Минтруда назвало случаи прекращения выплат детских пособий в Беларуси в 2025.

Тем временем новый глава Нацбанка Головченко сделал заявление о долларах в Беларуси.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в третью Родительскую субботу Великого поста 29 марта.