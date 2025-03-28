Банковские карты могут не работать в Беларуси 29 марта, в субботу. Об этом сообщает пресс-службе Банковского процессингового центра.
В организации обратили внимание, что 29 марта будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании Центра. В связи с этим с 02.30 до 05.00 вероятны кратковременные перерывы в обслуживании банковских карт, которые пользуются услугами центра.
Кроме того, банковские карты могут некорректно работать при проведении операций в торговых сетях, пунктах выдачи наличных, банкоматах, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра, а также в устройствах самообслуживания.
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