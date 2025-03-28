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Путин оценил темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области

Путин назвал хорошим темп роста продолжительности жизни в Ленинградской области.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил опережающие темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области, назвав их хорошим показателем работы властей региона в социальной сфере.

Президент в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона.

«Продолжительность жизни растет?» — спросил Путин.

Дрозденко ответил, что этот показатель составляет почти 76 лет: 75,67.

«Это хороший, комплексный показатель работы в социальной сфере в целом», — оценил президент.