Путин оценил темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил опережающие темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области, назвав их хорошим показателем работы властей региона в социальной сфере.
Президент в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона.
«Продолжительность жизни растет?» — спросил Путин.
Дрозденко ответил, что этот показатель составляет почти 76 лет: 75,67.
«Это хороший, комплексный показатель работы в социальной сфере в целом», — оценил президент.