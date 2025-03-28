Жителям Евпатории предложили на выбор две даты празднования Дня города

По словам главы городской администрации Александра Юрьева, вопрос о необходимости официального утверждения Дня города в Евпатории поднимался уже неоднократно. В итоге гражданам предлагается выбрать один из двух возможных вариантов: первая суббота июля или вторая суббота сентября.