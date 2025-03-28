Жителям Евпатории предложили на выбор две даты празднования Дня города

В Евпатории определят дату празднования Дня города. Этот вопрос, наряду с другими, обсуждался на заседании Общественного совета.
По словам главы городской администрации Александра Юрьева, вопрос о необходимости официального утверждения Дня города в Евпатории поднимался уже неоднократно. В итоге гражданам предлагается выбрать один из двух возможных вариантов: первая суббота июля или вторая суббота сентября.
Выразить свое мнение и проголосовать за наиболее подходящую дату праздника все желающие могут на портале Госуслуги. Голосование продлится до 17 апреля 2025 года.