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Жителям Евпатории предложили на выбор две даты празднования Дня города

Глава Евпатории объявил о голосовании по выбору даты празднования Дня города.

Источник: Комсомольская правда

В Евпатории определят дату празднования Дня города. Этот вопрос, наряду с другими, обсуждался на заседании Общественного совета.

По словам главы городской администрации Александра Юрьева, вопрос о необходимости официального утверждения Дня города в Евпатории поднимался уже неоднократно. В итоге гражданам предлагается выбрать один из двух возможных вариантов: первая суббота июля или вторая суббота сентября.

Выразить свое мнение и проголосовать за наиболее подходящую дату праздника все желающие могут на портале Госуслуги. Голосование продлится до 17 апреля 2025 года.