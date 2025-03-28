Собянин: город расширяет список специальностей, изучаемых в творческих колледжах

Кроме того, правительство Москвы проводит масштабное переоснащение колледжей. В ближайшие годы планируется переоборудовать и создать заново более 2 тысяч лабораторий и мастерских, отметил градоначальник. В то же время в городе появляются флагманские центры практической подготовки, один из которых был открыт в прошлом году в индустриальном парке «Руднево».