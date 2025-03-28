Омск обогнал Тюмень в соревновании за место дислокации краностроительного завода

«Тюмень проиграла из-за логистического фактора — выхода к Иртышу из Тобольска, что далеко от Транссибирской магистрали, и из-за изменения политического курса в Омской области. Изначально в Омске реализовать проект не получалось, но после акцентирования внимания на промышленных кластерах он получил поддержку», — сообщил «РБК Омск» глава предприятия Сергей Лагутин.