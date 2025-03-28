Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омск обогнал Тюмень в соревновании за место дислокации краностроительного завода

Ранее ГК «СИБУС» хотела открыть производство в Тюмени, но передумала.

Источник: Комсомольская правда

Группа компаний «СИБУС» выбрала Омск в качестве места дислокации своего нового производства — краностроительного завода. Еще несколько лет назад компания планировала построить его в тюменском промышленном парке «ДСК 500», однако итоговый выбор был сделан в пользу Омска.

«Тюмень проиграла из-за логистического фактора — выхода к Иртышу из Тобольска, что далеко от Транссибирской магистрали, и из-за изменения политического курса в Омской области. Изначально в Омске реализовать проект не получалось, но после акцентирования внимания на промышленных кластерах он получил поддержку», — сообщил «РБК Омск» глава предприятия Сергей Лагутин.

Завод будет изготавливать мостовые, консольные и козловые краны.

Ранее мы сообщали, что в Омске открылся завод по производству светотехнического оборудования.