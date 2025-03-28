В воронежском минздраве объяснили отсутствие льготных лекарств

В частности, сообщили по поводу «Трипторелинп», что не состоялось два аукциона на 3750 упаковок каждый от 24 февраля и 26 марта в связи с отсутствием заявок участников. Для ускорения поставки препарата в региональном министерстве здравоохранения сформировали 25 марта две малые закупки по 115 упаковок каждая.