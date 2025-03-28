В воронежском минздраве объяснили отсутствие льготных лекарств

В региональном министерстве здравоохранения прокомментировали отсутствие льготных лекарств в воронежских аптеках. Внимание уделили конкретным препаратам.
В частности, сообщили по поводу «Трипторелинп», что не состоялось два аукциона на 3750 упаковок каждый от 24 февраля и 26 марта в связи с отсутствием заявок участников. Для ускорения поставки препарата в региональном министерстве здравоохранения сформировали 25 марта две малые закупки по 115 упаковок каждая.
По аналоговым лекарственным препаратам, таким как «Гозерилин» и «Бусерелин», также были закупки.
По состоянию на 13 января, остаток «Бусерелина» составлял 271 упаковку. Аукцион, проведенный 24 декабря 2024 года на 9600 упаковок, не состоялся по причине отсутствия заявок участников. Контракт был заключен с ООО «Медуза» 19 февраля. Доставки этого препарата не осуществлены по причине их отсутствия у поставщика. Предполагаемая дата получения этого лекарственного препарата — 11 апреля. 26 марта была сформирована малая закупка на 150 упаковок, окончание подачи заявок — 28 марта.
На «Гозерилин» 16 января состоялся аукцион на 764 упаковки. Поставки состоялись.
Юристы министерства здравоохранения ведут с поставщиками, нарушающими условия контрактов, претензионную работу.
— Параллельно идут малые закупки для ускорения процедуры торгов. К сожалению, закрыть общую потребность ими невозможно, — признали в региональном министерстве здравоохранения.
Напомним, скандал с поставками льготных медицинских препаратов вновь разгорелся после того, как в эту ситуацию вмешалась Ксения Собчак.