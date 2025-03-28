Режим «чёрного неба» в семи городах Челябинской области продлили до конца марта

По данным синоптиков, в субботу ночью и днём на территории Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до −1…-6 градусов, в горах и низинах — до −9; днём обещают 8−13 градусов выше ноля. Также ожидаются слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.