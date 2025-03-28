Режим «чёрного неба» в семи городах Челябинской области продлили до конца марта

Неблагоприятные для рассеивания вредных веществ метеоусловия сохранятся на все выходные. В Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте, Сатке и Аше НМУ продлятся с 19 часов пятницы, 28 марта, до 10 часов утра понедельника, 31 марта. В Магнитогорске предупреждение действует до 19 часов субботы, 29 марта.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.
По данным синоптиков, в субботу ночью и днём на территории Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до −1…-6 градусов, в горах и низинах — до −9; днём обещают 8−13 градусов выше ноля. Также ожидаются слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.
Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.
Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий в Челябинской области ввели 26 марта, изначально на двое суток.