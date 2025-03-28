Я, неискренний робот: чего нет на новом альбоме Уилла Смита

«Уилл Смит ОТМЕНЕН» — именно так, заглавными, иначе не передать интонацию, — вот какими словами открывается первый за двадцать лет альбом одного из самых кассовых актеров в истории и четырехкратного обладателя «Грэмми». Тот же голос, что и в начале, через минуту цитирует фразу, навсегда вошедшую в историю, благодаря эпизоду, после которого Уилл Смит и оказался отменен: «Держи имя моей жены подальше от своего … рта!»Напомним: почти день в день три года назад, 27 марта 2022-го, Крис Рок, вручавший «Оскар» за лучший документальный фильм, пошутил о бритой голове жены Смита, Джаде Пинкетт Смит, с отсылкой к «Солдату Джейн». Через несколько секунд Уилл Смит вышел на сцену, отвесил Року пощечину, а вернувшись на место, выкрикнул ту самую фразу. Театр «Долби» замер в шоке — как и весь мир. Когда спустя час Смит взял награду за лучшую мужскую роль, поднялся на сцену и извинился перед всеми, кроме Рока, то, кажется, шок стал даже глубже.