Я, неискренний робот: чего нет на новом альбоме Уилла Смита

Но даже после того, как Смит стал лицом блокбастеров, он не забросил рэп. Все, кто застал вторую половину девяностых, — помнят его треки к «Людям в черном» и «Дикому, дикому Западу». Будущий оскаровский скандалист выпустил четыре сольных альбома, каждый из которых имел коммерческий успех в диапазоне от солидного до сногсшибательного, но неизменно подвергался разгромной критике. Это был «неклевый» рэп: Смит не матерился, а иногда читал, по меркам гипермаскулинного жанра, почти смущающие вещи (вспоминается строчка «Хочу целовать тебя в губы» из песни Just the Two of Us, обращенная к сыну Уилларду).