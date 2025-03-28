Дрозденко доложил Путину о поддержке участников СВО в Ленинградской области

«В Ленинградской области сегодня 84 региональных меры поддержки участников СВО, членов их семей и особенно детей. Это касается и обучения, и поступления в высшие учебные заведения, в техникумы. Мы даже выплачиваем специальную именную стипендию всем ребятам, чтобы их поддержать», — сказал Дрозденко на встрече с президентом.