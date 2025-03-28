Участок дороги в Иглинском районе Башкирии закрыли из-за паводка

Сегодня днем, 28 марта, в Иглинском районе Башкирии перекрыли дорогу. Об этом рассказали пресс-службы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и Управления дорожного хозяйства региона.
С 17:30 власти ограничили движение для всех видов транспорта на четвертом километре Южного обхода села Иглино.
Ограничения связаны с подъемом уровня паводковых вод. Они ориентировочно продлятся почти четверо суток — до 10:00 1 апреля.
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