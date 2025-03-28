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В Ростовской области на 30% увеличилось число ДТП с участием автобусов

Увеличение аварий с участием автобусов отметили в Ростовской области с начала 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на 30% увеличилось количество ДТП с участием автобусов. Об этом сообщил начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Ростовской области Олег Богун.

Правоохранитель уточнил, что за последнее время зафиксировали 13 подобных аварий.

В целом же за первые месяцы 2025 года число дорожных аварий снизилось на 20%. Также на 35% сократилась смертность участников ДТП, раненых стало на 15,7% меньше.

При этом уже на майских праздниках в регионе ожидается рост автотрафика. В связи с этим, отметил Олег Богун, будет увеличено число дежурных экипажей ДПС.