В Ростовской области на 30% увеличилось число ДТП с участием автобусов

В Ростовской области на 30% увеличилось количество ДТП с участием автобусов. Об этом сообщил начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Ростовской области Олег Богун.
Правоохранитель уточнил, что за последнее время зафиксировали 13 подобных аварий.
В целом же за первые месяцы 2025 года число дорожных аварий снизилось на 20%. Также на 35% сократилась смертность участников ДТП, раненых стало на 15,7% меньше.
При этом уже на майских праздниках в регионе ожидается рост автотрафика. В связи с этим, отметил Олег Богун, будет увеличено число дежурных экипажей ДПС.