Дятлова о лечении каштанов: мы уничтожили большую часть вредителей

«Мы уже в прошлом году эти пояса не устанавливали, — рассказала она. — Коллеги экологи говорят о том, что когда мы в 2023 году устанавливали эти пояса, мы уничтожили большую часть популяции вредителей. Сейчас такой масштабной работы не требуется».