С какой целью узбекистанцы выезжали за границу в начале 2025 года

Чаще всего в январе-феврале 2025 года узбекистанцы выезжали за границу для посещения родственников. Об этом говорится в отчете Национального комитета по статистике.
За два месяца 795,5 тысяч граждан республики выехали за границу, чтобы навестить родных, проживающих в других странах. С целью путешествий за рубеж выехали 220,8 тысяч человек. Чтобы поправить здоровье — 8,8 тысяч человек.
За отчетный период в зарубежные страны с туристической целью выехали 1 032,2 тыс граждан республики. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их число увеличилось на 182,2 тыс. человек или на 21,4%.