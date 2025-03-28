Омских чиновников подозревают в халатности из-за гибели омича под завалами дома

В Следственном управлении СКР по Омской области завели уголовное дело на пока еще не установленных сотрудников городской администрации. Их подозревают в халатности.
Напомним, трагедия случилась сегодня, 28 марта по улице Звездова. В пустой аварийный дом пробрался местный житель. Мужчина хотел разобрать одноэтажное строение на дрова, а в результате на него обрушился потолок. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.
Частный дом уже был расселен, по планам его должны были снести до конца 2025 года. По версии следствия, должностные лица администрации города не обеспечили должную охрану, ограждение и консервацию аварийной конструкции, из-за чего погиб человек. Следственные действия пока продолжаются.
Проверку по факту трагедии также организовала прокуратура.