Омских чиновников подозревают в халатности из-за гибели омича под завалами дома

Частный дом уже был расселен, по планам его должны были снести до конца 2025 года. По версии следствия, должностные лица администрации города не обеспечили должную охрану, ограждение и консервацию аварийной конструкции, из-за чего погиб человек. Следственные действия пока продолжаются.