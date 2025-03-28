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Путин спросил у Дрозденко, почему в Ленинградской области мало женятся

Путин поинтересовался, почему в Ленинградской области заключают мало браков.
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко поинтересовался, почему в регионе заключается мало браков.

«Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков на тысячу» — спросил глава государства.

Дрозденко признал, что такая ситуация действительно существует.

«У нас сейчас минимальная смертность за всю историю Ленинградской области и самая высокая продолжительность жизни. Но по демографии, по рождению особенно первого ребенка у нас есть проблемы», — сказал губернатор.

Частично ситуацию объясняет и общая агломерация с Санкт-Петербургом, пояснил Дрозденко.

«Все-таки в ближайших территориях у нас часть браков совершают в дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга, регистрируются там, есть такой факт, так же, как и регистрация рождения детей. Я приведу одну цифру. За 2024 год у нас родилось 12 тысяч детей, по данным ЗАГСа, а пришли за выплатой денежных пособий на первого, второго, третьего и последующего ребенка 15 тысяч», — рассказал он.

Встреча президента и главы области прошла в пятницу в Кремле.