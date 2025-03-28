Путин спросил у Дрозденко, почему в Ленинградской области мало женятся

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко поинтересовался, почему в регионе заключается мало браков.
«Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков на тысячу» — спросил глава государства.
Дрозденко признал, что такая ситуация действительно существует.
«У нас сейчас минимальная смертность за всю историю Ленинградской области и самая высокая продолжительность жизни. Но по демографии, по рождению особенно первого ребенка у нас есть проблемы», — сказал губернатор.
Частично ситуацию объясняет и общая агломерация с Санкт-Петербургом, пояснил Дрозденко.
«Все-таки в ближайших территориях у нас часть браков совершают в дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга, регистрируются там, есть такой факт, так же, как и регистрация рождения детей. Я приведу одну цифру. За 2024 год у нас родилось 12 тысяч детей, по данным ЗАГСа, а пришли за выплатой денежных пособий на первого, второго, третьего и последующего ребенка 15 тысяч», — рассказал он.
Встреча президента и главы области прошла в пятницу в Кремле.