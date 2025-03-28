Путин спросил у Дрозденко, почему в Ленинградской области мало женятся

«Все-таки в ближайших территориях у нас часть браков совершают в дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга, регистрируются там, есть такой факт, так же, как и регистрация рождения детей. Я приведу одну цифру. За 2024 год у нас родилось 12 тысяч детей, по данным ЗАГСа, а пришли за выплатой денежных пособий на первого, второго, третьего и последующего ребенка 15 тысяч», — рассказал он.