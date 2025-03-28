Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси

— В большей степени я всегда обращаюсь к молодым и говорю: «Вы вот должны ответить на этот вопрос». Не мы, а вы. Сегодня мы пенсию получаем, люди пенсионного возраста. А завтра, через 20−30 лет, сколько будет работать в экономике людей, которые смогли бы обеспечить пенсию вам через 30 лет, — отметила глава Совета Республики.