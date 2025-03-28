Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси

Глава Совета Республики Наталья Кочанова во время 13-ой очередной сессии депутатов Гродненского областного Совета высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси, сообщает телеканал «Гродно плюс».
Сказано, что особое внимание было уделено поддержке и мотивации работающих пенсионеров. Данный вопрос тесно связан с повышением пенсионного возраста. Наталья Кочанова акцентировала внимание на том, что на озвученный вопрос должна ответить белорусская молодежь:
— В большей степени я всегда обращаюсь к молодым и говорю: «Вы вот должны ответить на этот вопрос». Не мы, а вы. Сегодня мы пенсию получаем, люди пенсионного возраста. А завтра, через 20−30 лет, сколько будет работать в экономике людей, которые смогли бы обеспечить пенсию вам через 30 лет, — отметила глава Совета Республики.
Вместе с тем она заметила, что в Гродненской области высокий уровень развития социальной сферы. Также говорится, что одним из актуальных направлений остается помощь и уход за ветеранами-инвалидами.
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