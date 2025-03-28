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Александру Беглову представили 30-й юбилейный метропоезд «Балтиец»

Он будет курсировать на «красной» линии метро Петербурга.

Источник: Telegram-канал Кирилла Полякова

Губернатору Петербурга Александру Беглову представили юбилейный 30-й восьмивагонный состав «Балтиец». В скором времени он выйдет на Кировско-Выборгскую «красную» линию петербургского метро. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков. «Мы продолжаем обновлять подвижной состав нашей подземки ударными темпами. До конца этого года планируем полностью заменить вагоны на “красной” линии метро. Здесь будут курсировать только современные поезда с асинхронным тяговым приводом. Они более энергоэффективны по сравнению с поездами предыдущих серий, ведь их использование позволяет обеспечить значительную экономию электроэнергии», — рассказал Поляков.

Также город намерен обновлять вагоны метро и на других линиях. Уже в этом году, по плану, завод-изготовитель передаст метрополитену один современный состав «Балтиец» для Фрунзенско-Приморской линии («фиолетовая» ветка). И еще пять современных составов поступят в город для работы шестой линии Петербургского метрополитена, которая сейчас строится.