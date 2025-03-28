В Хомутово под Иркутском остаются подтопленными 48 участков

В Иркутской области ситуация с подтоплениями остается стабильной. Правда в Хомутово все еще продолжается борьба с талыми водами на 48 участках. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала губернатора региона Игоря Кобзева. В селе Оек обстановка тоже нормализовалась.