В Хомутово под Иркутском остаются подтопленными 48 участков

В Иркутской области ситуация с подтоплениями остается стабильной. Правда в Хомутово все еще продолжается борьба с талыми водами на 48 участках. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала губернатора региона Игоря Кобзева. В селе Оек обстановка тоже нормализовалась.
— Мэр района Леонид Петрович Фролов с главой Хомутовского муниципального образования Алексеем Викторовичем Иваненко сегодня лично проверили самые проблемные места. Техника продолжает устранять последствия подтоплений, — поделился глава региона.
Однако расслабляться рано — синоптики прогнозируют резкое потепление в выходные. Это может привести к активному таянию снега, подтоплению низин и размыву дорог. Первый зам губернатора Роман Колесов держит ситуацию на особом контроле.