Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хомутово под Иркутском остаются подтопленными 48 участков

В целом по области ситуация с подтоплениями остается стабильная.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области ситуация с подтоплениями остается стабильной. Правда в Хомутово все еще продолжается борьба с талыми водами на 48 участках. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала губернатора региона Игоря Кобзева. В селе Оек обстановка тоже нормализовалась.

— Мэр района Леонид Петрович Фролов с главой Хомутовского муниципального образования Алексеем Викторовичем Иваненко сегодня лично проверили самые проблемные места. Техника продолжает устранять последствия подтоплений, — поделился глава региона.

Однако расслабляться рано — синоптики прогнозируют резкое потепление в выходные. Это может привести к активному таянию снега, подтоплению низин и размыву дорог. Первый зам губернатора Роман Колесов держит ситуацию на особом контроле.