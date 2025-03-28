Продюсер и режиссер Алексей Петрухин отправился в зону СВО

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Продюсер и режиссер Алексей Петрухин подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции (СВО), сообщила актриса Анна Чурина.
Пресс-показ военно-приключенческого исторического фильма «Отряд Светлячков» и творческая встреча с создателями картины прошли в пятницу в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». В числе заявленных участников пресс-конференции был и продюсер Алексей Петрухин.
«Здесь было сказано много хороших слов в сторону Алексея Петрухина. Я думаю, что он все это услышит. Хотела сказать, почему его сегодня здесь нет — рано утром он уехал в зону специальной военной операции. Он подписал контракт и уехал в зону СВО», — сказала Чурина на пресс-конференции.
По ее словам, Петрухин является человеком с сильным патриотическим чувством. «Он понял, что ему там надо быть. Так совпало, что именно сегодня», — добавила она.
В сентябре 2024 года сообщалось, что суд в Москве заменил кинорежиссеру Алексею Петрухину домашний арест на запрет определенных действий. Петрухин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Петрухин известен тем, что в 2014 году снял фильм «Вий». Он также был продюсером второй части фильма «Тайна печати драконов», за который Фонд кино в 2020 году подавал к нему иск на 222 миллионов рублей и иск на сумму около 100 миллионов за третью часть франшизы «Путешествие в Индию» («Вий-3»), которая задержалась с выходом, рассказывал ранее Петрухин РИА Новости.