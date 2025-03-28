Продюсер и режиссер Алексей Петрухин отправился в зону СВО

Петрухин известен тем, что в 2014 году снял фильм «Вий». Он также был продюсером второй части фильма «Тайна печати драконов», за который Фонд кино в 2020 году подавал к нему иск на 222 миллионов рублей и иск на сумму около 100 миллионов за третью часть франшизы «Путешествие в Индию» («Вий-3»), которая задержалась с выходом, рассказывал ранее Петрухин РИА Новости.